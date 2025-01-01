Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 94
44 Min.Ab 12

Als die Beamten während einer Verkehrskontrolle einen Pkw anhalten, ahnen sie nicht, dass sie damit ein perverses Verbrechen verhindern werden. Die Angestellte eines Waxing-Studios wird beschuldigt, Werbung für Intim-Waxings bei Minderjährigen zu machen. Ist dem tatsächlich so? Ein verschwundenes Rubbellos sorgt in einer WG für große Aufregung! Geht der Gewinn flöten?

