Auf Streife
Folge 95: Manga Tanja
44 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Aus Angst, ihrer minderjährigen Tochter könnte bei einem unseriösen Filmdreh etwas zugestoßen sein, ruft eine Mutter die Polizei. In einem Schmuckgeschäft sorgt eine gefälschte Uhr für Ärger! Ist das tatsächlich ein Einzelfall oder verkauft der Juwelier noch mehr gefälschten Schmuck? Ein junger Mann steckt in Schwierigkeiten und gefährdet das Leben seiner ahnungslosen Schwester. Sie wird in ihrer Wohnung überfallen und um die Urne der Mutter beraubt.
