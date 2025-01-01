Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Raubkatzen

SAT.1Staffel 8Folge 97
Die Raubkatzen

Die RaubkatzenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 97: Die Raubkatzen

44 Min.Ab 12

Eine Teenagerin will zu einer Mädchengang dazugehören. Wie weit geht sie für das Aufnahmeritual? In der Wohnung einer jungen Frau werden mehrere Möbelstücke beschädigt! Was ist das Motiv des Täters? Nach einem One-Night-Stand befürchtet eine junge Auszubildende schwanger zu sein. Der werdende Vater scheint mit der Situation komplett überfordert und reagiert aggressiv.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen