Die Kondome des GrauensJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 12: Die Kondome des Grauens
45 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12
In einer Schule ist eine Bloggerin auf einer nassen Treppe ausgerutscht. Unfall oder Absicht?! - Einer langjährigen Angestellten eines Klamottenladens wird Diebstahl vorgeworfen, doch sie beteuert ihre Unschuld. - Wegen lauter Schreie werden die Beamten alarmiert. - Um seine wertvolle Hündin vor einer Promenadenmischung zu schützen, greift ein Hundebesitzer zu einem drastischen Mittel. Daraufhin wird eine andere Hundehalterin verletzt im Park vorgefunden!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick