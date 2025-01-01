Auf Streife
Folge 21: Nahbooterfahrung
44 Min.Ab 12
Bei einem Bootsverleih wird ein Boot gestohlen, in das Haus eingebrochen und kurze Zeit später werden zwei schlafende junge Männer aufgefunden. - Beim Müllentsorgen gerieten zwei Männer in Streit und der alte Herr wird daraufhin niedergeschlagen aufgefunden. - Während eines Wellnesswochenendes mit ihrem Freund setzt eine Frau einen Hilferuf bei ihrer besten Freundin ab. - Da ein Mann unzufrieden mit dem Inhalt seines ersteigerten Koffers ist, greift er die Auktionatorin an.
