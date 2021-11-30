Messerscharf kombiniertJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 26: Messerscharf kombiniert
44 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12
Illegal entsorgter Müll sorgt für große Aufruhr bei einer Erzieherin. Tatsächlich finden die Beamten ein blutiges Messer! - Der Hausmeister eines Indoorspielplatzes macht seine Kollegin für einen Einbruch verantwortlich. Sie hat wohl die Tür offen gelassen! - Eine Frau ist geschockt: Als sie nach Hause kommt, steht ein Einbrecher da und will sich Zutritt verschaffen! - Bei einem Umzug verstaut ein Azubi sein Hab und Gut im Transporter. Doch plötzlich sind die Kartons weg!
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