Auf Streife
Folge 31: Mutterschmutz
44 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Einer Jugendamts-Mitarbeiterin wird die Handtasche gestohlen. Kurz darauf erreicht sie ein Notruf ihrer Babysitterin. - Kurz vor der kirchlichen Trauung verschwindet der Pfarrer spurlos! Und mit ihm die notwendigen Unterlagen für die Hochzeit. - Ein Mann wird beschuldigt, die Nachbarstochter mit einer Steinschleuder attackiert zu haben! - Ein 33-Jähriger findet im Internet eine Annonce für einen Kampfhund. Bei der Abholung treten allerdings Probleme auf ...
