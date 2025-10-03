Auf Streife
Folge 34: Polenallergie
44 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Eine Bäuerin findet den verlassenen Wagen ihres Mannes am Waldrand. Mehrere Blutspuren sind erkennbar. Mehrere Jugendliche kapern ein Taxi, um damit eine Spritztour zu machen. Ein Passant kommt dabei zu Schaden. Einer 31-Jährigen wird an einem Badesee die Handtasche samt Autoschlüssel gestohlen. Sie hat bereits einen Verdacht, wer dahintersteckt. Nachdem ein Fahrzeug zur Reparatur in der Werkstatt war, steigt dichter Qualm aus dem Motorraum. Hat die Azubine gepfuscht?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick