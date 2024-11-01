Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 37vom 01.11.2024
45 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Als ein Pärchen in einem Taxi davonfahren möchte, reißt ein Mann die Tür auf und zerrt die Frau aus dem Auto. Eine Jugendliche wird von einem Wagen erfasst. Der Fahrer hinterlässt seinen Wagen und eine leere Schnapsflasche und flüchtet. Eine Frau misstraut der Putzfrau und markiert mehrere Scheine. Nach einem Diebstahl werden die Polizisten fündig. Nach einer Geschäftsreise entdeckt ein Mann einen Einbrecher im Haus. Dieser behauptet jedoch, er sei der Geliebte der Ehefrau.

