SAT.1Staffel 9Folge 38
45 Min.Ab 12

Auf dem Wochenmarkt verkaufen eine 42-Jährige und ihre Tochter offenbar nicht wissend gefälschte Handys. Auf einem Parkplatz driftet ein 18-Jähriger mit einem Taxi herum. Eine Abfrage beim Taxibetrieb ergibt: Er ist nicht als Fahrer bekannt. In einem unbeaufsichtigten Moment geht ein Imbiss in Flammen auf. Offenbar handelt es sich um Fremdverschulden. Ein Jugendlicher bricht in einer Lerngruppe zusammen. Die Symptome weisen auf eine Überdosis.

