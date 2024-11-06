Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 50vom 06.11.2024
Folge 50: Geheimes Verlangen

44 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Ein vermeintlicher Einbrecher sorgt nicht nur im Laden einer Frau für Chaos, sondern auch im Leben ihrer Tochter. - Eine Luftballonverkäuferin wird von einem maskierten Mann bedroht, der prompt in die Arme zweier Polizisten läuft. - Ein Mädchen wird auf ihrer eigenen Abschiedsfete bewusstlos im Keller aufgefunden. Ihre Verletzungen deuten auf Gewalteinwirkung hin. - Die Besitzerin eines Brautmodeladens wird von einer Kundin K.O. geschlagen. Hat sie deren Brautschuhe manipuliert?

SAT.1
