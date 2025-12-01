Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Folge 1: Mission 7
46 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Im Jahr 2013 geht das Atom-U-Boot "Jimmy Carter" auf die berüchtigte Mission 7. Nach zwei Monaten unter Wasser taucht es schließlich auf Hawaii an die Oberfläche und wird mit einer der größten Auszeichnungen des US-Militärs versehen. Was geschah während der scheinbar so erfolgreichen Spionage-Mission der "Jimmy Carter"?
