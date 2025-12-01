Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 29.12.2025
46 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Unter dem Namen MK Ultra beginnt 1953 ein kontroverses Geheimdienst-Projekt der US-Regierung. In dessen Mittelpunkt steht die Entwicklung eines Wahrheitsserums, das im Rahmen der Forschung tausenden Menschen verabreicht wurde. Ist Gedankenkontrolle durch Verabreichung einer Flüssigkeit wirklich möglich?

