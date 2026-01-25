Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 01.02.2026
44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Jeff Bezos gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Er ging mit der Idee ins Netz, einen Online-Shop auf die Beine zu stellen, der alles verkauft. Elon Musks Anfänge in der Tech-Welt sind holprig, doch auch er arbeitet unermüdlich an seinem Aufstieg, und seine revolutionären Gedanken bringen ihm schon bald den gewünschten Erfolg ein.

Kabel Eins Doku
