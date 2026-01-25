Aufstieg der Milliardäre
Folge 1: Goldrausch
44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Jeff Bezos gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Er ging mit der Idee ins Netz, einen Online-Shop auf die Beine zu stellen, der alles verkauft. Elon Musks Anfänge in der Tech-Welt sind holprig, doch auch er arbeitet unermüdlich an seinem Aufstieg, und seine revolutionären Gedanken bringen ihm schon bald den gewünschten Erfolg ein.
