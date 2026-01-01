Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 20.01.2026
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Der gut situierte Chirurg Leon Jacob prahlt mit seinem gutbürgerlichen Leben, doch hinter der Fassade versetzt er seine Freundin mit seiner Gewaltbereitschaft in Todesangst. Als diese eine Anzeige gegen ihn einreicht, begibt sich der Arzt auf die Suche nach einem Killer, der die Frau "ruhigstellt". Bei ihren Ermittlungen stoßen die Polizisten schließlich auf einen erschreckenden Komplott ...

SAT.1 GOLD
