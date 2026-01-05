Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr
Folge 2: Ein Turm zum Verlieben
46 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Abi und Morveth sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Ein altes Umspannwerk in Cornwall erweckt schließlich ihre Aufmerksamkeit. Sie wollen die alten Gemäuer in ein modernes Eigenheim verwandeln. Doch der Umbau ist mit hohen Kosten verbunden ...
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: BBC Studios Germany GmbH, Bildrechte: Amazing Productions Ltd/Riley, Roy
