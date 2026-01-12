Bausubstanz des GrauensJetzt kostenlos streamen
Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr
Folge 4: Bausubstanz des Grauens
46 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6
Peter und Julia sind stolze Besitzer eines Postamts. Als sie den Betrieb nach rund 20 Jahren schließen, wollen sie die Gewerbeflächen in neuen Wohnraum verwandeln. Nebenan befindet sich ein zweites Gebäude mit mehreren Schlafzimmern, das direkt an das alte Postamt angrenzt. Nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten will das Paar eines der Gebäude verkaufen.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: BBC Studios Germany GmbH, Bildrechte: Amazing Productions Ltd/Riley, Roy
