Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr

Bausubstanz des Grauens

Puls8 HDStaffel 2Folge 4vom 12.01.2026
Bausubstanz des Grauens

Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr

Folge 4: Bausubstanz des Grauens

46 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6

Peter und Julia sind stolze Besitzer eines Postamts. Als sie den Betrieb nach rund 20 Jahren schließen, wollen sie die Gewerbeflächen in neuen Wohnraum verwandeln. Nebenan befindet sich ein zweites Gebäude mit mehreren Schlafzimmern, das direkt an das alte Postamt angrenzt. Nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten will das Paar eines der Gebäude verkaufen.

