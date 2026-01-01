Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr
Folge 5: Blitzhochzeit
47 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6
Architekt Stuart und seine Frau Theresa wollen eine riesige alte Halle aus dem Jahr 1876 renovieren. Die Zeit drängt, denn der Umbau soll bis zur Hochzeit ihres Sohnes Jamie abgeschlossen sein. Doch zuerst muss sich das Paar um die Finanzierung ihres Großprojektes kümmern ...
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: BBC Studios Germany GmbH, Bildrechte: Amazing Productions Ltd/Riley, Roy
