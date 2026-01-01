Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr

Blitzhochzeit

Puls8 HDStaffel 2Folge 5vom 19.01.2026
Blitzhochzeit

BlitzhochzeitJetzt kostenlos streamen

Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr

Folge 5: Blitzhochzeit

47 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6

Architekt Stuart und seine Frau Theresa wollen eine riesige alte Halle aus dem Jahr 1876 renovieren. Die Zeit drängt, denn der Umbau soll bis zur Hochzeit ihres Sohnes Jamie abgeschlossen sein. Doch zuerst muss sich das Paar um die Finanzierung ihres Großprojektes kümmern ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr
Puls8 HD
Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr

Aus alt mach wow - Wohnträume werden wahr

Alle 2 Staffeln und Folgen