Außer Kontrolle: Die Havarie der Amoco CadizJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 1: Außer Kontrolle: Die Havarie der Amoco Cadiz
53 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Dramatische Szenen spielen sich auf den Gewässern naher der bretonischen Hafenstadt Brest ab: Während eines schweren Sturms schlägt der Supertanker "Amoco Cadiz" auf einem Felsen auf. Die daraufhin einsetzende Rettungsaktion befreit die Besatzung, bevor der Tanker auseinanderbricht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick