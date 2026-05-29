Staffel 1Folge 3vom 05.06.2026
Außer Kontrolle: Der Untergang der TitanicJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 3: Außer Kontrolle: Der Untergang der Titanic
53 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Ihre Erbauer bezeichnen sie als "unsinkbar", doch die Titanic ereilt ein trauriges Schicksal. Im April 1912 rammt der Stahlgigant einen Eisberg und zieht etwa 1.500 Menschen in den kalten nassen Tod.
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