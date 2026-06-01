Außer Kontrolle: Die letzte Schlacht der BismarckJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 6: Außer Kontrolle: Die letzte Schlacht der Bismarck
56 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Es war Hitlers ganzer Stolz: Das zu dem Zeitpunkt kampfstärkste Schlachtschiff der Welt, auf den Namen "Bismarck" getauft und um die 40.000 Tonnen schwer. Trotz seines Untergangs während eines Kampfes mit der britischen Flotte, der für tausende deutsche Soldaten den Tod bedeutete, wurde die "Bismarck" zur Legende stilisiert.
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