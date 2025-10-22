Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Auf der Suche nach dem größten Gold-Nugget der Welt

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 1vom 22.10.2025
Auf der Suche nach dem größten Gold-Nugget der Welt

Folge 1: Auf der Suche nach dem größten Gold-Nugget der Welt

45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Während sich die Poseidon Crew vielversprechendes Land sichert, aus dem man eine Menge Nuggets schöpfen kann, wagen sich Jacqui und Andrew auf einen abenteuerlichen Trip in die Wildnis von North Queensland. Krokodile und Schlangen sind ihre Weggefährten.

