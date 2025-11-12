Rettung in letzter MinuteJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 19: Rettung in letzter Minute
45 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Im Westen Australiens liegt die Region Pilbara. Die Ferals wagen sich in diese Wildnis - in der Hoffnung Gold im Wert von 60.000 Dollar zu finden. Diese Summe fehlt ihnen, um die Saison erfolgreich abzuschließen. Die Gold Retrievers konzentrieren sich bei ihrer Suche auf feines Gold anstelle von Nuggets.
