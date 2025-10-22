Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Nässe, Nuggets , Nervenkrieg

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 5vom 22.10.2025
Nässe, Nuggets , Nervenkrieg

Nässe, Nuggets , NervenkriegJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 5: Nässe, Nuggets , Nervenkrieg

45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Das Goldsucher-Team "The Gold Retrievers" steckt in Schwierigkeiten. Ein heftiger Wintersturm hat ein teures Gerät vernichtet. Shane und Russell müssen somit eine Zwangspause einlegen. Auch das Team "The Ferals" droht unter dem Druck, jede Woche Gold im Wert von tausenden Dollar zu finden, zu zerbrechen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen