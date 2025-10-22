Nässe, Nuggets , NervenkriegJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 5: Nässe, Nuggets , Nervenkrieg
45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Das Goldsucher-Team "The Gold Retrievers" steckt in Schwierigkeiten. Ein heftiger Wintersturm hat ein teures Gerät vernichtet. Shane und Russell müssen somit eine Zwangspause einlegen. Auch das Team "The Ferals" droht unter dem Druck, jede Woche Gold im Wert von tausenden Dollar zu finden, zu zerbrechen.
