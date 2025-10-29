Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 7vom 29.10.2025
45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Die Goldtimers investieren ihre letzten Dollar in ein Technik, die den Untergrund nach Gold absucht. Die Goldsucher sind sprachlos, als sie die Entdeckungen des Gerätes begutachten. Die Gold Retrievers erklären die Goldsuche zu ihrer Vollzeitbeschäftigung und ziehen einen Geologen zu Rate.

