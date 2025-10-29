Eine angespannte PartnerschaftJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 8: Eine angespannte Partnerschaft
45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Die Poseidon Crew befindet sich auf Goldsuche in den Bergen. Auf 1.200 Metern Höhe macht ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung, und sie müssen ihr Auto abfahrbereit machen, bevor der Schnee sämtliche Routen dicht macht. Die Goldsuche hat indes negative Auswirkungen auf Jacqui und Andrews Beziehung.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick