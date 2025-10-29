Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Neue Technik - Neues Gold

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 9vom 29.10.2025
Neue Technik - Neues Gold

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 9: Neue Technik - Neues Gold

45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

In der entlegenen Region Kookynie spüren die Goldtimers einen Dieb auf, der sich auf ihrem Gelände herumtreibt. Er hat ein paar Gold-Nuggets in der Hosentasche. In Pilbara sind die Ferals eifrig auf der Suche nach dem wertvollen Edelmetall, als plötzlich Bridget spurlos verschwindet.

