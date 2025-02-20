Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australia's Most Dangerous Prisoners

Massaker im Treppenhaus

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 20.02.2025
Massaker im Treppenhaus

Massaker im TreppenhausJetzt kostenlos streamen

Australia's Most Dangerous Prisoners

Folge 1: Massaker im Treppenhaus

43 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 16

Adrian Bayley, Serienvergewaltiger und -mörder gehört zu den gefährlichsten Gefängnisinsassen Australiens. Er hätte niemals auf Bewährung freigelassen werden dürfen. Außerdem: Der 44-jährige Simon Gittany warf seine 14 Jahre jüngere Freundin aus dem 15. Stock eines Wohnblocks, weil sie vorhatte, ihn zu verlassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Australia's Most Dangerous Prisoners
Kabel Eins Doku
Australia's Most Dangerous Prisoners

Australia's Most Dangerous Prisoners

Alle 1 Staffeln und Folgen