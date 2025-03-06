Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australia's Most Dangerous Prisoners

Der Horror von Blacktown

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 06.03.2025
Der Horror von Blacktown

Der Horror von BlacktownJetzt kostenlos streamen

Australia's Most Dangerous Prisoners

Folge 3: Der Horror von Blacktown

44 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 16

Derek Barrett filmt seine Nichte immer wieder heimlich nackt. Schließlich nutzt Gelegenheit, um sie brutal zu vergewaltigen und zu ermorden. Rebecca Butterfield zählt zu den gefährlichsten Frau Australiens. Ihren unkontrollierten Gewaltausbrüchen sind drei Menschen zum Opfer gefallen. Auch im Gefängnis attackiert sie ohne Grund Mithäftlinge und Wärter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Australia's Most Dangerous Prisoners
Kabel Eins Doku
Australia's Most Dangerous Prisoners

Australia's Most Dangerous Prisoners

Alle 1 Staffeln und Folgen