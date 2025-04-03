Australia's Most Dangerous Prisoners
Folge 7: Mörderische Lust
42 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 16
Jaymes Todd hegt schon lange sadistische Fantasien, die er mit Vergewaltigungspornos füttert. Eines Nachts setzt er diese Fantasien in die Tat um und vergeht sich an einer jungen Frau. Rachel Pfitzner hat eine andere Motivation zu töten: Da ihr zweieinhalbjähriger Sohn sie an ihren verhassten Ex-Freund erinnert, lässt sie ihre Wut an ihm aus und schüttelt das Kleinkind schließlich zu Tode.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick