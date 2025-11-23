Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 3: Klebstoff im Magen
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6
An der Goldküste behandeln Alex und Gerardo einen Notfallpatienten. Der Goldendoodle Teddy hat eine ganze Tube giftigen Kleber gefressen. Die Tierärzte müssen den Hund sofort operieren. Die Arztschwestern Audrey und Alison Shen kümmern sich um ein gerettetes Kätzchen, das an einer Zehenentzündung leidet.
