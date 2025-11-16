Kirschaugen und juckende OhrenJetzt kostenlos streamen
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 14: Kirschaugen und juckende Ohren
43 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
In Großbritannien operiert Dr. Scott Miller ein verwaistes Fuchsbaby. Währenddessen kümmert sich Rob in Australien um einen Hund, dessen Vorderbein von Geburt an deformiert ist. Der kleine (siehe unten) benötigt eine Operation, um wieder richtig laufen zu können. Danni untersucht die elfjährige Hündin Coco, die mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Kann die Tierärztin Coco noch helfen?
