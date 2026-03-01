Neuseeländische FäulnisJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 10: Neuseeländische Fäulnis
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Eine einzige Autobahn verbindet den Osten mit dem Westen Kanadas. Kurz nachdem die Schrägseilbrücke "Nipigon River Bridge" für den Verkehr freigegeben wird, sorgt ein Wintersturm dafür, dass Schäden an dem Bauwerk entstehen. Die Autobahn muss gesperrt werden - ein Albtraum für alle Reisenden, die nun Umwege von hunderten Kilometern in Kauf nehmen müssen.
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