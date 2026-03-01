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Baukatastrophen weltweit

Neuseeländische Fäulnis

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 10vom 01.03.2026
Neuseeländische Fäulnis

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Baukatastrophen weltweit

Folge 10: Neuseeländische Fäulnis

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Eine einzige Autobahn verbindet den Osten mit dem Westen Kanadas. Kurz nachdem die Schrägseilbrücke "Nipigon River Bridge" für den Verkehr freigegeben wird, sorgt ein Wintersturm dafür, dass Schäden an dem Bauwerk entstehen. Die Autobahn muss gesperrt werden - ein Albtraum für alle Reisenden, die nun Umwege von hunderten Kilometern in Kauf nehmen müssen.

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