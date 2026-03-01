Baukatastrophen weltweit
Folge 3: Unglück in Manhattan
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
In New York City wird ständig gebaut, erweitert, vergrößert. Im Winter 2015 passiert bei Bauarbeiten in luftiger Höhe ein Unglück: Starke Windböen rütteln an einem Kran, der unterwegs zu einem 25-stöckigen Gebäude ist. Die Vorrichtung hält dem Wind nicht Stand und stürzt auf die darunterliegende Straße. Ein Mensch kommt dabei ums Leben.
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