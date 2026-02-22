Krankollaps in LiverpoolJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 6: Krankollaps in Liverpool
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Die Almuñecár-Brücke in Spanien ist wichtiger Bestandteil einer Autobahn, die mehrere Städte entlang der Küste miteinander verbindet. Während Bauarbeiten im November 2005 stürzt ein Brückenteilstück aus 80 Metern Höhe herab. Sechs Arbeiter kommen dabei ums Leben. Experten analysieren die Hintergründe.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick