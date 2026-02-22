Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baukatastrophen weltweit

Krankollaps in Liverpool

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 6vom 01.03.2026
Krankollaps in Liverpool

Krankollaps in LiverpoolJetzt kostenlos streamen

Baukatastrophen weltweit

Folge 6: Krankollaps in Liverpool

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Die Almuñecár-Brücke in Spanien ist wichtiger Bestandteil einer Autobahn, die mehrere Städte entlang der Küste miteinander verbindet. Während Bauarbeiten im November 2005 stürzt ein Brückenteilstück aus 80 Metern Höhe herab. Sechs Arbeiter kommen dabei ums Leben. Experten analysieren die Hintergründe.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Baukatastrophen weltweit
Kabel Eins Doku
Baukatastrophen weltweit

Baukatastrophen weltweit

Alle 2 Staffeln und Folgen