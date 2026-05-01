Ein Sinkloch in BarcelonaJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 7: Ein Sinkloch in Barcelona
45 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Als die Wiener Reichsbrücke im Jahr 1937 der Öffentlichkeit präsentiert wird, staunt die Welt über dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst. Im August 1976 stürzt die Brücke jedoch ein, die tonnenschweren Teile fallen in die Donau und zerstören Schiffe. Eine Person kommt bei der Baukatastrophe ums Leben.
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