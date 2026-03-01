Zum Inhalt springenBarrierefrei
In einem gut besuchten Schuhgeschäft in Puerto Rico reißt eine Explosion mehrere Menschen in den Tod. Und: In Kalifornien offenbart ein Erdbeben einen Konstruktionsfehler. Die verängstigten Bewohner erfahren, dass mehrere Hochhäuser die Sicherheitsstandards nicht erfüllen.

