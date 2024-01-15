Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die große Hitze

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 15.01.2024
Die große Hitze

Die große HitzeJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 3: Die große Hitze

45 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12

Der Ex-Rettungsschwimmer Steve kann mit seinem Sohn Mike gerade noch einem Mann entkommen, der ihn verfolgt, und flüchtet zu Mitch. Es stellt sich heraus, dass der Verfolger Privatdetektiv ist - Steve ist des Kidnappings angeklagt. Mike und der kleine Ricky inspizieren einen Betonbunker am Strand, der Teil des Drainagesystems ist. Während die Jungen sich innen umschauen, verschließen die Arbeiter das Eingangstor - die Kinder sind eingeschlossen. Die Flut steigt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen