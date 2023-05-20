Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Ein romantisches Wochenende

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 20.05.2023
Ein romantisches Wochenende

Ein romantisches WochenendeJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 8: Ein romantisches Wochenende

47 Min.Folge vom 20.05.2023Ab 6

Amy flieht vor einem Mann, der sie mit dem Gewehr verfolgt, an den Strand und gerät unter die Bewerber für die Lifeguards. Ihr Verfolger feuert von der Straße aus auf die Gruppe und trifft ein anderes Mädchen. Einer der Lifeguards kümmert sich besonders um die junge Frau und lädt sie zu einem romantischen Wochenende ein. Als Mitch und seine Leute recherchieren, erfahren sie Amys wahre Identität: Sie ist eine Gangsterbraut ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen