Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 16: Die Schiffbrüchigen
41 Min.Folge vom 10.06.2023
Eddie, der ein großer Fan der TV-Serie "Gilligan's Island" ist, verfolgt mit der gesamten Belegschaft von Baywatch seine Lieblingssendung. Kurz darauf rutscht er auf dem Laufsteg seines Turmes aus und ist vorübergehend ohnmächtig. Er träumt, dass er mit Shaunie nach einem Rettungseinsatz auf einer unbewohnten Insel strandet. Hier treffen die beiden auf zwei Serienfiguren aus "Gilligan's Island", nämlich Gilligan und Mary Ann ...
