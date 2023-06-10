Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 17: Gefangen in der Tiefe
42 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 12
Auf einer Kanu-Tour trifft Mitch auf den jungen Cooper, dessen Vater 30 Meter unter Wasser von einem Schiffswrack eingeklemmt ist und nur noch wenige Minuten Atemluft zur Verfügung hat. Da die Rettungstaucher nicht mehr rechtzeitig eintreffen können, ist Mitch gezwungen, ohne Tauchgerät hinunterzugehen. Es gelingt ihm zwar, den Vater rechtzeitig zu befreien, doch gibt es anschließend für beide Probleme mit der Dekompression. Mitch befindet sich in Lebensgefahr ...
