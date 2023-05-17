Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 17: Nervenkrieg
42 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12
Der Drogendealer Sato, den Mitch vor fünf Jahren hinter Gitter brachte, ist wieder frei und beginnt aus Rache einen Nervenkrieg gegen Mitch. Er provoziert ihn so lange, bis sich Mitch dazu hinreißen lässt, ihn vor Zeugen zu schlagen, so dass Sato ihn wegen Körperverletzung anzeigen kann. Mitch kommt mit einer Verwarnung davon. Doch während er verhört wird, entführt Sato Kaye und Hobie, die zu Hause bei Mitch auf dessen Rückkehr warten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
