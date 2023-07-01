Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Schwerer Schlag für Mitch (1)

SAT.1Staffel 3Folge 17vom 01.07.2023
Schwerer Schlag für Mitch (1)

Schwerer Schlag für Mitch (1)Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 17: Schwerer Schlag für Mitch (1)

41 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12

Mitch, Stephanie und Newman kommen drei Teenagern zu Hilfe, die auf einem Felsen vor der Küste von der Flut überrascht wurden. Den Lebensrettern gelingt es, die Teenager in Sicherheit zu bringen, doch dabei wird Mitch von einer schweren Welle gegen den Felsen geschleudert. Im Krankenhaus erfährt Stephanie, dass Mitch von der Hüfte abwärts gelähmt ist - und es wahrscheinlich für immer bleiben wird! Als Mitch die Diagnose erfährt, bricht eine Welt für ihn zusammen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen