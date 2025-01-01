Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Zwischen zwei Fronten

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 5
Zwischen zwei Fronten

Zwischen zwei FrontenJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 5: Zwischen zwei Fronten

41 Min. Ab 12

Hobie will bei der hübschen Heather Eindruck schinden und gerät dabei zwischen zwei Fronten: Er tut für Heather etwas Verbotenes, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, verstrickt sich dabei allerdings gegenüber Mitch in immer mehr Lügen ... Summer beginnt ihren Dienst am Strand und bekommt es mit zwei sehr wohlhabenden und eingebildeten Mädchen zu tun, die sie unter Druck setzen ...

