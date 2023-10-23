Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 13: Ein Abschied für immer
41 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 12
Stephanie und ihr frisch gebackener Ehemann Tom verbringen ihre Flitterwochen auf einer Segeljacht zusammen mit sieben Teenagern, die auf der Fahrt lernen sollen, sich ihren Ängsten zu stellen und zusammenzuarbeiten. Begleitet werden sie von Mitch und Neely. Bei einer Prügelei an Bord wird das Funkgerät zerstört, so dass keiner erfährt, dass sich ein Hurrikan auf sie zu bewegt. In dem Wirbelsturm wird das Schiff zum Spielball von Wind und Wellen, es besteht höchste Lebensgefahr.
