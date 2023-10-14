Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1Staffel 7Folge 22vom 14.10.2023
41 Min.Folge vom 14.10.2023Ab 12

Am Strand erzählt man sich, dass ein monsterhaftes Wesen aus dem Nichts auftaucht, um Menschen aus Gefahren zu retten und dann ebenso schnell wieder zu verschwinden. C.J. macht die Bekanntschaft des Phantoms, als sie bei einem Spaziergang verletzt und von dem Wesen gerettet wird. Sie erwacht in einem stillgelegten Kraftwerk, wo Aidan, so heißt das "Monster", zurückgezogen haust. Nach dem ersten Schreck fasst C.J. Zutrauen zu Aidan, der ihr seine traurige Geschichte erzählt ...

SAT.1
