Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 13: Jede Sekunde zählt
42 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Eine Kiste mit Handgranaten fesselt Mitchs und Codys Aufmerksamkeit. Als sie erfahren, dass der Marine kürzlich eine ganze Waffenladung gestohlen wurde, schalten sie sich in die Suche ein und entdecken ein gesunkenes Boot mit dem Diebesgut an Bord. Doch ehe sie auftauchen können, werden sie von den Dieben angegriffen. Ein dramatischer Kampf entbrennt ... Neely und ihr Baby wohnen vorübergehend bei Mitch. Das führt zu Problemen - obwohl die beiden versuchen sich anzupassen ...
