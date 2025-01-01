Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Verwirrung der Gefühle

SAT.1Staffel 8Folge 14
Verwirrung der Gefühle

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 14: Verwirrung der Gefühle

42 Min.Ab 12

In der Einsatzzentrale erzählt Mitch Craig, dass sich April und Manny vor kurzem getrennt haben. Wenig später bekommt Craig die Neuigkeiten aus erster Hand, als er sich mit April am Strand trifft. Dabei beobachten sie, wie eine Gruppe rücksichtsloser Jet-Ski-Fahrer die Surfer gefährdet. Einen verletzten Surfer müssen April und Craig sogar aus dem Wasser ziehen - und kommen sich bei der Gelegenheit menschlich näher. Manny reagiert darauf voller Wut und Eifersucht ...

SAT.1
