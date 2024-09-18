Traumschiff nach Alaska (1)Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 21: Traumschiff nach Alaska (1)
39 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 6
Hobie hat sich in eine Frau verliebt, die er gerettet hat, und sie zu einer Kreuzfahrt nach Alaska eingeladen. Er weiß nicht, dass ihr Unfall nur inszeniert war und sie in Wahrheit eine Juwelendiebin ist. In Alaska angekommen, versucht Gangster Gavin, der ebenfalls an Bord war, an Leslie heranzukommen ... Mitch und Cody vergnügen sich gerade beim Angeln, als sie beobachten, wie ein wilder Grizzlybär Neely angreift. Todesmutig springen sie in den eiskalten See ...
